Шахтар віддав Ювентусу перший рядок і "вибив" Челсі

Закінчилися останні матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в групах E-H.

Група E. Шахтар - Ювентус 0:1 (Кучер 56 автогол) У другому матчі цієї групи Челсі - Норшелланн 6:1 З 12 очками Ювентус став першим у групі, за ним Шахтар - 10, стільки ж у Челсі, у Норшелланда - 1 бал. Решта матчів: Група F. Лілль - Валенсія 0:1, Баварія - БАТЕ 4:1 Група G. Барселона - Бенфіка 0:0, Селтік - Спартак (Москва) 2:1 Група H. Брага - Галатасарай 1:2, МЮ - Клуж 0:1

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