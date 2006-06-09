Букмекери зрівняли шанси збірних України і Хорватії

Авторитетна букмекерська контора William Hill оприлюднила ставки на Чемпіонат світу з футболу, який стартує в Німеччині. Найбільші шанси на перемогу, на думку букмекерів, має збірна Бразилії, ставки на яку приймаються з розрахунку 3,25 до 1. Найменші шанси – у збірної Тринідаду і Тобаго, ставки на яку приймаються як 1001 до 1.

Високо оцінюються шанси збірних Англії (7 до 1), Німеччини (8 до 1), Аргентини (9 до 1) і Італії (10 до 1). Ставки на Францію приймаються як 13 до 1, на Іспанію і Нідерланди – 15 до 1, на Португалію – 23 до 1, на Чехію – 34 до 1. Букмекери вважають рівними шанси збірних України і Хорватії – по 67 до 1.

Кращим бомбардиром ЧС-2006 William Hill бачить форварда збірної Бразилії Роналдо, ставки на якого приймаються як 11 до 1. Ставки на іншого бразильця, Адріано – 12 до 1. Однакові шанси на звання кращого бомбардира у француза Тьєррі Анрі та голландця Рууда ван Ністелроя – 13 до 1. Шанси Андрія Шевченка на те, щоб одержати золоту бутсу чемпіонату світу – 21 до 1.

На думку букмекерів, шанси на те, що чемпіоном світу стане представник Європи – 8 до 15, а на те, що чемпіоном світу стане одна з команд Південної Америки – 6 до 4. Найбільш вірогідним фіналом за версією William Hill буде матч Бразилія – Англія (10 до 1), майже такі ж ставки (11 до 1) приймаються на фінал Бразилія – Німеччина.

Лента.ру