Луческу порівняв матч проти Ювентуса зі складанням іспиту професору

Сьогодні "Шахтар" має зіграти заключний матч сезону - на своєму полі українська команда прийме італійський "Ювентус" у 6-му турі групового етапу ЛЧ.

"Зараз, в 2012 році, ми добре йдемо в національному чемпіонаті, на високому рівні провели матчі Ліги чемпіонів. Нам вдалося відновити свій дух, спортивний стан, і ми йдемо до успіху. Заключний матч у групі проти "Ювентуса" для нас дуже важливий. Ми розцінюємо його як поєдинок студента і викладача. "Ювентус" - дуже сильна команда, має велику історію, традиції в національних і європейських змаганнях. Так що це буде особливий поєдинок, нібито складання іспиту професору", - сказав Луческу, слова якого наводить РІА "Новости".

Румунський фахівець зізнався, що доля "Челсі" (лондонці можуть стати першим клубом в історії ЛЧ, який не вийде з групи в наступному сезоні після перемоги в турнірі) його не особливо цікавить. "Сподіваємося таки виграти цей матч. Знаємо, що команди високого європейського рівня, як той же "Ювентус", також програють. У "Шахтарі" зібрані молоді, гарні футболісти, але при цьому у нас є досвід", - пояснив тренер.

Після 5 ігор "гірники" лідирують у квартеті, набравши 10 очок і забезпечивши собі вихід у стадію плей-офф. У "Ювентуса" і "Челсі", які змагаються за друге місце, 9 і 7 балів відповідно. Лондонці вийдуть з групи тільки у випадку власної перемоги і поразки "Юве" на "Донбас-арені".