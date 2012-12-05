Експерт: Ні Блаттер, ні Платіні не підтримають чемпіонат СНД

Таку думку висловив консультант ФІФА в країнах Східної Європи та Центральної Азії Валерій Чухрій, пише prosport.tsn.ua

"Ситуація в світовому футболі відрізняється від тієї, що існує в хокеї або баскетболі. Порядок в ньому більш суворий і порушувати його не дозволять. У нас зараз фактично на нього зазіхають, але, запевняю, ні (президент ФІФА Йозеф – УНІАН) Блаттер, ні (президент УЄФА Мішель – УНІАН) Платіні, який підтримує президента ФІФА, дозвіл на проведення офіційного чемпіонату СНД з наскоку не дадуть. Неофіційно ми можемо влаштувати хоч першість, хоч Кубок СНД, причому з серйозним фінансовим стимулюванням, але переможці не будуть преміюватися путівками в єврокубки", – зазначив В.Чухрій.

За його словами, якщо українські й російські клуби влаштують комерційний турнір, незважаючи на думку як міжнародних інстанцій, так і національних федерацій, то ФІФА оголосить їх поза законом.

"Вони будуть змагатися тільки між собою, але не зможуть брати участь в змаганнях під егідою ФІФА. Як і виступаючі за ці клуби футболісти, які, таким чином, будуть не вправі грати за збірні. Все ж зареєстровано, ведеться облік", – додав представник ФІФА.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада голова компанії “Газпром” Олексій Міллер в інтерв'ю офіційному сайту ФК “Зеніт”, спонсором якого є “Газпром”, запропонував організувати чемпіонат СНД із футболу.

28 листопада перший віце-президент ФФУ Анатолій Попов висловив думку, що проведення чемпіонату СНД із футболу є цікавою ідеєю, але її важко реалізувати.

30 листопада глава Адміністрації Президента РФ Сергій Іванов заявив, що чотири українські клуби зацікавлені в організації чемпіонату СНД із футболу. За словами глави адміністрації, українські клуби "Шахтар", "Динамо" (Київ), "Металіст" і "Дніпро" зацікавлені в тому, щоб грати разом із провідними російськими клубами в більш сильному турнірі.