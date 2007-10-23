Шеварднадзе пропонує зробити з Росією, як з СРСР

Колишній президент Грузії Едуард Шеварднадзе пропонує світовій спільноті бойкотувати Олімпіаду в Сочі в 2014 році, якщо Росія не врегулює конфлікт в Абхазії. Про це екс-президент, як передає агентство "Новини-Грузія", заявив під час недавньої зустрічі з колишнім міністром закордонних справ Німеччини Гансом Дітріхом Геншером.

"У розмові з Геншером я похвалив Путіна за повернення грузин до Гальського району Абхазії, але також наголосив, що це тільки початок. Якщо Росія не вирішить питання з Південною Осетією і Абхазією, вона повинна бути покарана так само, як Радянський Союз в 1980 році за введення військ до Афганістану", - розповів Шеварднадзе.

Нагадавши, що 1980 року багато країн через війну в Афганістані бойкотували Олімпіаду в Москві, колишній грузинський лідер зазначив, що Абхазія, яка, за його словами, "анексована Росією", також може послужити підставою для бойкоту.

Шеварднадзе також розповів, що на його зустрічі з Геншером був присутній і посол РФ у Німеччині. Екс-президент попросив передати сказане ним президентові Росії Володимиру Путіну. "Але російський посол образився і пішов", - розповів Шеварднадзе.

Раніше повідомлялося, що спікер грузинського парламенту Ніно Бурджанадзе пригрозила в разі залучення Абхазії до підготовки Олімпіади в Сочі поставити під сумнів саме проведення Ігор. "Будь-які спільні проекти Москви з Абхазією без урахування грузинських інтересів викличуть не тільки негативну реакцію з боку Грузії, а й поставлять під питання правильності рішення про місце проведення Олімпіади", - заявила Бурджанадзе.

Лента.ру