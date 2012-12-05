Швед Ерікссон не проти очолити збірну України

Про це в коментарі газету «Известия» повідомив агент тренера Карлос Карвальо.

«Ми вже контактували з представниками Федерації футболу України», – сказав К.Карвальо. – У Ерікссона є бажання очолити національну збірну України й спробувати вивести їх на чемпіонат світу 2014 року, який відбудеться в Бразилії».

За його словами, наразі сторони перебувають у стадії активних переговорів. Водночас він зазначив, що С.-Й.Ерікссона поки не влаштовують умови, запропоновані Федерацією футболу України. «Зізнаюся, що поки умови, запропоновані ФФУ, не відповідають нашим очікуванням. Шукатимемо компроміс», – сказав К.Карвальо.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада перший віце-президент ФФУ Анатолій Попов заявив, що Федерація футболу України розглядає близько 30 кандидатур на посаду головного тренера національної збірної України.

Виконком ФФУ ухвалив рішення доручити президенту ФФУ Анатолію Конькову і голові тренерської ради федерації Михайлу Фоменку оприцювати наявні матеріали тренерської ради щодо можливих кандидатур і вибрати з них декілька основних. За словами президента ФФУ А.Конькова, йому для цього знадобиться близько 5-7 днів.

Як сказав А.Попов, у списку кандидатур представлені як українські, так й іноземні фахівці, причому їх співвідношення приблизно порівну. Говорячи про кандидатури іноземних тренерів, які обговорювалися в ЗМІ останнім часом, перший віце-президент ФФУ, зазначив, що італійського тренера Марчелло Ліппі в списку немає, а шведський фахівець Свен-Йоран Ерікссон там присутній.