Індію відсторонили від участі в Олімпійських іграх

Про це повідомляє "Лента.ру" з посиланням на Associated Press.

Індійські спорстмени не зможуть виступати під прапором своєї країни на Олімпійських іграх. Крім того, Національний олімпійський комітет (НОК) Індії перестане отримувати субсидії від МОК.

Індія покарана за втручання держави в діяльність НОК цієї країни. Скандал розгорівся через вибори в НОК, які відбудуться 5 грудня. Спочатку вони повинні були пройти 25 листопада, проте голова виборчої комісії подав у відставку на знак протесту проти натиску з боку держави.

МОК не раз критикував індійську владу за арешт члена виконкому НОК Індії Суреш Калмаді, який відповідав за проведення Ігор Співдружності в Делі в жовтні 2010 року. У квітні 2011 року Калмаді був заарештований за підозрою в корупції, в січні 2012 року він був відпущений. Калмаді має намір боротися за пост глави НОК Індії, проте влада виступає проти кандидатури чиновника, звинуваченого в корупції.