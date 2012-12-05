Тренер київського Динамо вважає, що пенальті був сумнівним
08:33, 05 грудня 2012Спорт
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Старший тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко прокоментував нічию з загребським "Динамо" в останньому матчі Ліги чемпіонів.
Михайличенко думає, що суперникам просто пощастило
"Вважаю, що безглузде рішення судді дозволило супернику зрівняти рахунок. Хоча в першому таймі загребці діяли швидше. Воно й зрозуміло, вони грали вдома і хотіли змінити нулі у графах забитих м'ячів і перемог. Одне їм вдалося, інше - ні", - наголосив Михайличенко, передає ТСН.
Михайличенко зазначив, що загребцям пощастило через сумнівний пенальті.
"Як можна бути задоволеним, коли втрачаєш перемогу на останніх секундах? Хлопці кажуть, що Максим Коваль зіграв у м'яч. Це сумнівний пенальті, тому супернику трішки пощастило", - додав тренер.
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