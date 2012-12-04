Результати матчів Ліги чемпіонів

Завершилися останні матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в групах A-D.

Динамо (Загреб) - Динамо (Київ) 1:1 (Кастанович 90+4 пен. - Ярмоленко 45 +1) У другому матчі цієї групи ПСЖ - Порту 2:1 Решта матчів: Група B. Олімпіакос - Арсенал 2:1, Монпельє - Шальке 1:1 Група C. Мілан - Зеніт 0:1, Малага - Андерлехт 2:2 Група D. Реал - Аякс 4:1, Боруссія - Манчестер Сіті 1:0

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