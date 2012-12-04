Новий тренер загребського «Динамо» обіцяє дати бій киянам

Тренер загребців каже, що його команда викладеться на всі 100%.

"Ми чудово розуміємо, що нас чекає. Потрібно проявити себе з найкращого боку, і я гарантую, що в матчі з Києвом хлопці викладуться по максимуму. У нас достатньо інформації про суперника. До киян ми ставимося з великою повагою, враховуючи їх статус в Європі", - сказав Юрчич, слова якого цитує сайт київського "Динамо".

"Але нам треба домогтися своєї мети, треба почати набирати очки в Лізі чемпіонів. У цьому матчі не повинно бути ніяких збоїв. З тих пір як я минулого тижня очолив команду, про погане не думав. Мене цікавить тільки хороше. Тільки з таким підходом можна чогось досягти. Якщо ми хочемо набрати очки, потрібно забивати", - додав тренер хорватів.

Поділився тренер своїми тактичними планами на майбутню гру.

"Якщо говорити про тактику, то ми маємо намір піддати київське "Динамо" серйозному тиску. В рядах гостей зібрані професіонали, навряд чи вони приїдуть сюди відпочивати. Статистика цього сезону не відображає клас загребського "​Динамо". Ми постараємося це довести. Зіграємо за свою честь", - підсумував Юрчич.