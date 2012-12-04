ЗМІ: Маріуш Вах може втратити гонорар за бій з Кличком

Сам боксер заявляє, що не вживав допінгу, повідомляє УНІАН із посиланням на польський портал TVN24. «У принципі не можу нічого коментувати. Ніколи свідомо не вживав допінгу», - сказав М.Вах.

Інформація про виявлення допінгу у польського боксера з’явилася в німецькому журналі Bild у понеділок, 3 грудня.

Промоутер М.Ваха Маріуш Колодзєй заявив, що не вірить повідомленням німецького журналу, відзначивши, що він не отримав жодних офіційних повідомлень на цю тему.

«Якби це була правда, то спочатку треба поінформувати найбільш зацікавлену сторону, тобто мене та самого Маріуша Ваха. Повторюю, це повний брак професіоналізму», - сказав він.

Інший представник польського боксера Пьотр Вільчевський заявив, що не виключає можливості того, що за появою цієї інформації стоять брати Клички, не уточнивши, яка могла б бути для них з цього користь.

TVN24 відзначає, що у випадку підтвердження наявності допінгу М.Вах буде виключений з рейтингу найважливіших боксерських федерацій, дискваліфікований на якийсь час та може втратити гонорар за бій з В.Кличком.

«Існує можливість визнання бою Ваха з Кличком у листопаді таким, що не відбувся, що може означати втрату поляком гонорару. Неофіційно говорилося, що поляк за вихід на ринг міг заробити навіть 600 тис. євро», - зазначає портал.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада у Гамбургу Володимир Кличко здобув перемогу у бою з Маріушем Вахом, якому, однак, вдалося вистояти на рингу всі 12 раундів.

Судді віддали перемогу В.Кличку одноголосно.