Дель П`єро став татусем

У понеділок дружина капітана турінського «Ювентуса» Алессандро Дель П`єро Соня Аморузо народила своєму чоловікові сина. Знаменна в житті кожного чоловіка подія відбулася в клініці Святої Анни. Подружжя вирішило назвати хлопчика Тобіасом.

Сам футболіст на своєму офіційному сайті звернувся до уболівальників з наступними словами: «Дорогі друзі, я і Соня з хвилюванням і радістю повідомляємо вас про появу Тобіаса. Розділіть цю радість разом з нами. Ми від щирого серця дякуємо вам за теплі і щирі слова підтримки».

Залишається сподіватися, що біла смуга в житті капітана чорно-білих триватиме якомога довше. Минулого тижня дель П`єро продовжив контракт з клубом, в неділю забив перший гол в сезоні, візначившись у матчі з «Дженоа», а вже у понеділок став батьком.

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