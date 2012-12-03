Ахметов каже, що чемпіонат СНД з футболу - комерційно привабливий

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у приміщенні Федерації футболу України.

«З комерційної точки зору, звичайно, цей проект цікавий», - сказав Р.Ахметов.

Він висловив думку, що проведення футбольного чемпіонату СНД посилить конкуренцію між клубами.

Президент ФК «Шахтар» також вважає, що такий чемпіонат може ввійти до трійки кращих футбольних чемпіонатів Європи.

При цьому Р.Ахметов заявив, що хотів би почути думку керівників інших українських футбольних клубів із цього питання.

Він зазначив, що «Шахтар» «ухвалить рішення не на підставі того, що буде вигідно донецькому клубу, а таке рішення, яке було б вигідне Україні та українському футболу». «Якщо від цього український футбол вийде на якісно новий рівень, і всі про це скажуть, і ми всі ухвалимо таке рішення, тоді ми повинні йти цією дорогою», - додав Р.Ахметов.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада голова компанії “Газпром” Олексій Міллер в інтерв'ю офіційному сайту ФК “Зеніт”, спонсором якого є “Газпром”, запропонував організувати чемпіонат СНД із футболу.

28 листопада перший віце-президент ФФУ Анатолій Попов висловив думку, що проведення чемпіонату СНД із футболу є цікавою ідеєю, але важкореалізовуваною.

30 листопада глава Адміністрації Президента РФ Сергій Іванов заявив, що чотири українські клуби зацікавлені в організації чемпіонату СНД із футболу. За словами глави адміністрації, українські клуби "Шахтар", "Динамо" (Київ), "Металіст" і "Дніпро" зацікавлені в тому, щоб грати разом із провідними російськими клубами в більш сильному турнірі.