Ахметов зняв питання про зарплату тренера збірної України з футболу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у приміщенні Федерації футболу України.

«Призначити тренера – це завжди потрібно вистраждати, це завжди непростий момент», - сказав Р.Ахметов.

На його думку, сьогодні потрібно зняти питання про те, що на хорошого фахівця немає бюджету. «Я можу публічно сказати, що, якщо потрібен дуже сильний європейський фахівець, я готовий зі свого фонду платити зарплату європейському фахівцеві. Тобто, я готовий узяти це на себе. Якщо Федерація футболу ухвалить таке рішення, то тут питання про бюджет не стоїть», - заявив президент ФК «Шахтар».

Він додав, що «питання лише у тому, хто нам потрібен, хто виведе збірну на новий якісний рівень».

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада перший віце-президент ФФУ Анатолій Попов заявив, що Федерація футболу України розглядає близько 30 кандидатур на посаду головного тренера національної збірної України.

Виконком ФФУ ухвалив рішення доручити президенту ФФУ Анатолію Конькову і голові тренерської ради федерації Михайлу Фоменку опрацювати існуючі матеріали тренерської ради щодо можливих кандидатур, і обрати з них кілька основних. За словами президента ФФУ А.Конькова, йому для цього потрібно буде близько 5-7 днів.

Як сказав А.Попов, у списку кандидатур представлені як українські, так і іноземні фахівці, причому їх співвідношення, приблизно, порівну. Кажучи про кандидатури іноземних тренерів, що обговорювалися у ЗМІ останнім часом, перший віце-президент ФФУ, зазначив, що італійського тренера Марчелло Ліппі у списку немає, а шведський фахівець Свен-Йоран Ерікссон там присутній.