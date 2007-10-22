Динамо перед матчем з МЮ відчуває мандраж

Англійський «Манчестер Юнайтед» вийде завтра на поле НСК «Олімпійський» в ранзі лідера групи «F». Футболісти «Динамо» постараються дати бій іменитому суперникові. Про підготовку до матчу і останні новини з розташування команди журналістам на традиційній передматчевій прес-конференції розповів головний тренер Йожеф Сабо.

На запитання, чи боїться тренер якихось несподіванок в майбутньому матчі, Сабо відповів: “Як то кажуть, «вовків боятися – в ліс не ходити». Виходячи на поле, не можна нічого боятися. Мандраж присутній – не заперечую. Але після розминки, вийшовши на поле, цей мандраж пропадає. Не думаю, що ми повинні боятися «Манчестер». Проти англійців можна грати. Просто треба проявити характер. Я хотів би, щоб у мене було у розпорядженні 20 футболістів з характером. Як приклад нагадаю про Лужного, зараз виділяється Михалик. Такі футболісти, незважаючи на те, виходить щось чи ні, завдяки своїй самовіддачі відпрацьовують на полі на повну”.

Ребров і Майкл, швидше за все, не зіграють проти МЮ:

«Ребров, якщо ви пам`ятаєте, був травмований. Після цього він зіграв в одному матчі, після чого знову з`явилися ті ж проблеми – із задньою поверхнею стегна. В даний час Сергій лікується. У Майкла було пошкодження гомілковостопного суглоба, але зараз бразилець в загальній групі», - сказав тренер киян.

Зате до лав повернулися Бангура і Діакате, на яких покладають великі надії:

«На даний момент я задоволений ситуацією. Повернулися майже всі футболісти, які знаходилися в лазареті, – Бангура, Діакате. Участь Михалика, правда, все ще під питанням, але вірогідність, що Тарас братиме участь в матчі з англійцями, велика. Єдине, що можу додати, – ми вже не ті, що були три тижні тому», - відзначив Сабо.

За матеріалами офіційного сайту ФК "Динамо Київ"