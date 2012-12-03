Форвард Шахтаря готовий взяти українське громадянство
09:19, 03 грудня 2012Спорт
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Форвард "Шахтаря" бразилець Луїс Адріано згоден грати за національну збірну України, якщо надійде подібна пропозиція.
Адріано готовий поміняти паспорт. Фото shakhtar.com
Про це, як повідомляє Українська правда, він заявив у ефірі програми "Великий Футбол".
"Я вважаю, що Україна для мене вже друга батьківщина. Я навіть готовий поміняти паспорт, якщо мене запросять у збірну України. Я думаю, що зміг би підсилити українську національну команду", - скромно зауважив 25-річний бразилець.
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