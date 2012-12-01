Українка стала другою у спринті на першому етапі кубку світу з біатлону
19:25, 01 грудня 2012Спорт
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Українка Олена Підгрушна стала другою у спринті на першому етапі кубку світу з біатлону у шведському Остерсунді.
Олена Підгрушна. Фото Вікіпедії
Як передає власний кореспондент у Брюсселі, під час перегонів українка припустилася одного промаху у стрільбі стоячи, і поступилася лише норвежці Турі Бергер, яка також припустилася одного промаху.
На фініші норвежку та українку розділяли лише 16,9 секунди.
Третьою стала росіянка Ольга Вілухіна, яка - також з одним промахом - відстала від лідера на 19,4 секунди.
Для 25-річної О.Підгрушної нинішній результат – найкращий у кар’єрі.
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