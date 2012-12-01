Українка стала другою у спринті на першому етапі кубку світу з біатлону

Як передає власний кореспондент у Брюсселі, під час перегонів українка припустилася одного промаху у стрільбі стоячи, і поступилася лише норвежці Турі Бергер, яка також припустилася одного промаху.

На фініші норвежку та українку розділяли лише 16,9 секунди.

Третьою стала росіянка Ольга Вілухіна, яка - також з одним промахом - відстала від лідера на 19,4 секунди.

Для 25-річної О.Підгрушної нинішній результат – найкращий у кар’єрі.