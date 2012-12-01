Янукович привітав Ушеніну з перемогою на Чемпіонаті світу з шахів

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Завдяки таланту, наполегливій праці, високій професійній майстерності Ви досягли великого особистого успіху, подарували радість перемоги численним уболівальникам та продемонстрували світові досягнення української школи шахів», - йдеться у вітанні.

В.Янукович побажав чемпіонці щастя, благополуччя та нових спортивних здобутків в ім'я України.

Як повідомляє Федерація шахів України, вперше за історію Незалежності українка здобула титул чемпіонки світу з шахів серед жінок.

27-річна харків’янка Г.Ушеніна перемогла у фіналі екс-чемпіонку світу, представницю Болгарії Антуанету Стефанову.

Чемпіонат світу з шахів серед жінок 2012 року проходив з 9 листопада по 1 грудня у Ханти-Мансійську (Росія) за нокаут-системою за участі 64 найсильніших шахісток світу.

У 2010 році саме в Ханти-Мансійську олімпійська збірна України з шахів виборола золото на Всесвітній шаховій олімпіаді.

Як повідомляє сайт Державної служби молоді та спорту України, на шляху до фіналу Г.Ушеніна обіграла перуанку Корі Дейсі (1,5:0,5), екс-українку Ганну Музичук, яка представляє Словенію (3:1), росіянок Наталію Погоніну (1,5:0,5) та Надію Косінцеві ( 1,5:0,5), а також китаянку Цзюй Веньцзюнь (2,5:1,5).

Із загального призового фонду чемпіонату (450 тисяч доларів США) переможниця отримає 60 тисяч доларів.

Чемпіонати світу з шахів серед жінок проводяться з 1927 року. У 1950-1953 роках шаховою короною володіла уродженка міста Лубни Людмила Руденко, яка була другою в історії шахів і першою серед радянських шахісток чемпіонкою світу.