Українка стала чемпіонкою світу з шахів

Про це повідомляє РІА "Новости".

У фіналі Ушеніна виявилася сильнішою за Антуанету Стефанову з Болгарії. Чотири класичні партії з 27 до 30 листопада завершилися внічию 2-2, а на тай-брейку українка перемогла екс-чемпіонку світу в двох швидких партіях з рахунком 1,5-0,5. Згідно з правилами FIDE, Ушеніна буде відстоювати шахову корону в третьому кварталі 2013 року в матчі з переможницею серії Гран-прі FIDE китаянкою Хоу Іфань.