У Кремлі заявили, що Шахтар і Динамо хочуть грати в чемпіонаті СНД

Голова Адміністрації Президента РФ Сергій Іванов заявляє, що чотири українські клуби зацікавлені в організації чемпіонату Співдружності Незалежних Держав з футболу.

Про це він заявив журналістам у Відні, передає РІА «Новости».

За словами голови адміністрації, українські клуби "Шахтар", "Динамо" (Київ), "Металіст" і "Дніпро" зацікавлені в тому, щоб грати разом з провідними російськими клубами в сильному турнірі.

Він вважає, що об'єднаний чемпіонат СНД з футболу став би набагато сильніший за нинішні національні змагання країн-учасниць Співдружності, проте для цього необхідно вирішити оргпитання з УЄФА за аналогією з рішеннями, прийнятими в хокеї і баскетболі.

"Такий чемпіонат, де виступали б кращі клуби з трьох-п'яти країн СНД, за визначенням повинен бути зі спортивного погляду сильнішим і більш видовищним, аніж будь-який національний чемпіонат окремо. Те саме вже сталося і в хокеї, і в баскетболі", - сказав С.Іванов.

Він повідомив, що ідею об'єднаного чемпіонату обговорював ще рік тому з керівниками і власниками провідних російських футбольних клубів, проте тоді це була тільки "ідея".

Голова кремлівської адміністрації висловив думку, що на сьогодні організувати такий чемпіонат ніяк не можна, оскільки є багато невирішених питань. С.Іванов зазначив, що, за його даними, останнім часом УЄФА змінив свою позицію щодо регіональних ліг, і, отже, з'являються перспективи вирішення головного питання - представництва таких регіональних ліг у єврокубках.

Він додав, що, наприклад, Литва і Латвія вже намагаються створити об'єднаний чемпіонат з футболу, аналогічні процеси йдуть і в ряді інших європейських регіонів.

"Така ліга (об'єднана) - це по суті комерційна ліга, вона повинна залежати від відвідуваності, від квитків, що продаються, супутнього бізнесу, харчування, відпочинку, розваг. Це треба робити, тому що це професійний спорт, а я не згоден з тими, хто вважає футбол соціальним явищем. Це бізнес, і до нього треба підходити як до бізнесу, так само як у хокеї і баскетболі", - підсумував Іванов.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада голова компанії “Газпром” Олексій Міллер в інтерв'ю офіційному сайту ФК “Зеніт”, спонсором якого є “Газпром”, запропонував організувати чемпіонат СНД з футболу.