У НОК - скандал: Клочковій нагадують про етику

Про це йдеться у заяві НОК України, переданій УНІАН.

НОК нагадує, що «1,5 роки тому Яна Олександрівна очолила Київський міське відділення НОК, взявши курс на реалізацією своєї програми, озвученої під час її виборів. Саме у програмі зазначалося, що вона зробить свій внесок у розвиток олімпійського руху через такі основні напрямки своєї діяльності, як, зокрема, – зміцнення організації, просування ідей і цінностей Олімпізму, співпрацю з НОК України, спортивними федераціями й іншими установами і організаціями».

Натомість, йдеться у заяві НОК, керівник Київського міського відділення звинувачує НОК у тому, що протягом терміну, що минув, не змогла організувати свою діяльність. В організації нагадали, що відповідно до статутних документів, відділення є самостійною громадською організацією із своїми органами управління (виконкомом та радою), самостійно формує свої доходи, бюджет, об’єм якого залежить від активності і уміння залучити кошти для своєї організації. Її керівник організовує роботу та звітує перед керівними органами свого відділення.

«Зазначимо, що підтримка Національного олімпійського комітету полягає у фінансовій, матеріальній, організаційній та методичній допомозі та покликана сприяти результативній роботі відділення, а не забезпечувати його утримання. При цьому свою співпрацю з 27 відділеннями НОК України будує на принципах їх рівності. Свої обов’язки перед відділеннями НОК України виконує і буде виконувати у повному об’ємі», – йдеться у заяві Національного олімпійського комітету.

Відповідно до статутних документів, аналіз та оцінку роботи відділення та його керівництва роблять виконком та рада Київського міського відділення.

Національний олімпійський комітет України заявляє, що готовий вислухати пропозиції Київського міського відділення і громадськості з цього приводу. «Ми відкриті для прозорого та конструктивного діалогу й звертаємось до всіх – бути коректними у виразах та емоціях, які не мають нічого спільного з етичними нормами поведінки, прийнятими в міжнародному та українському олімпійському русі», – йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, чотириразова Олімпійська чемпіонка з плавання Я.Клочкова вирішила піти з посади голови Київського відділення Національного олімпійського комітету України.

За її словами, за минулий рік Київське відділення НОК реалізувало і взяло участь у більш ніж 30 проектах, але на певному етапі вона зрозуміла, що "недостатньо просто доносити важливість спорту точково, і прийняла рішення активно займатися розробкою і реалізацією власних проектів, які змогли б втягувати в процес цілі українські родини".

"Але вже на тому етапі я зрозуміла, що виконавчі органи НОК від мене чекають чогось іншого. Пізніше стало ясно, чого саме – ходіння по подіуму в якості моделі, що рекламує спортивну форму, і людини, яка перерізає червону стрічку під оплески спонсорів НОК", - зазначила Я.Клочкова.

"Протягом року роботи мені і моїй команді довелося, у прямому розумінні слова сидячи на картонних коробках в орендованому на власні гроші офісі-кімнаті, думати про реалізацію проектів. Саме з цієї ж причини доводилося уникати візитів журналістів та ділових партнерів у непрезентабельний офіс", – зауважила спортсменка.

"Шкода, але спроби довести свою спроможність як спортивного менеджера в якості голови Київського відділення НОК виявилися не тільки не потрібні, але й забрали багато часу, який можна було б використати з користю. Саме тому я прийняла рішення піти із займаної посади і працювати на благо здоров'я українців вже у іншій системі координат", – заявила Я.Клочкова.