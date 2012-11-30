У Азарова розщедрилися на премії спортсменам за 4-6 місця на Олімпіаді

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, це передбачено ухваленою 28 листопада на засіданні уряду постановою «Деякі питання заохочення спортсменів та їх тренерів за результатами XXX літніх Олімпійських ігор».

Спортсменам передбачено виплатити грошові винагороди в розмірі 50 тис. грн, 35 тис. грн, 25 тис. грн за зайняті 4, 5, 6 місця відповідно, а також їхнім тренерам: в індивідуальних видах програми – в розмірі 100% розміру від винагороди спортсмена; у командних видах програми – у розмірі 50% загальної суми винагород, отриманих усіма спортсменами в окремому виді програми.

Окрім того, тренерам за результатами участі спортсменів у XXX літніх Олімпійських іграх у командних видах програми з веслування академічного (перше місце) та легкої атлетики (третє місце) – у розмірі 50% загальної суми винагород, отриманих усіма спортсменами у зазначеному виді програми, з яких не менш як 40% розподіляється між особистими тренерами та до 60% виплачується тренерам, які здійснювали підготовку команди до XXX літніх Олімпійських ігор.

У прес-службі міністерства зазначили, що на Олімпіаді за результатами змагань з деяких видів спорту українські спортсмени посіли 4-6 місця. Але, за оцінками багатьох фахівців з усього світу, за умови об'єктивнішого суддівства вони могли б здобути медалі різного ґатунку. Водночас за оцінками провідних фахівців сфери фізичної культури і спорту, зайняті 4-6 місця на Олімпійських іграх є значимим досягненням.

Як повідомляв УНІАН, Ігри ХХХ Олімпіади в Лондоні проходили з 27 липня по 12 серпня.

Україну на ХХХ Іграх представляли 245 спортсменів, які змагалися у 28 видах спорту з 32-х олімпійських.

На Олімпіаді українці вибороли 20 медалей: 6 золотих, 5 срібних і 9 бронзових.