12 спортсменів отримають земельні ділянки в Києві

12 київських чемпіонів та призерів ХХХ Олімпійських ігор та ХIV літніх Параолімпійських ігор отримають земельні ділянки у столиці під спорудження власних будинків.

Як повідомили УНІАН у Київраді, 29 листопада на сесії депутати міськради підтримали проект рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для чемпіонів та призерів Олімпіади й Паралімпіади. Відповідно до рішення, ділянки розташовані у Деснянському районі, площа кожної становить 0,10 га.

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