ФІФА назвала трьох претендентів на звання кращого футболіста 2012 року

Як повідомляєFootball.ua із посиланням на Associated Press, обійшлося без сюрпризів – серед претендентів гравці «Барселони» Ліонель Мессі й Андрес Іньєста, а також Кріштіану Роналду з мадридського «Реала».

Нагороди буде вручено на спеціальній гала-церемонії в Цюріху, яка відбудеться 7 січня.

Як повідомляв УНІАН, футболіст, якого визнають кращим гравцем світу 2012 року, отримає «Золотий м'яч» із рук легендарного вихованця київського «Динамо» Андрія Шевченка. Сам А.Шевченко був удостоєний «Золотого м'яча» за підсумками 2004 року.