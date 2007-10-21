Результати матчів 13 туру Чемпіонату України

Трьома матчами завершився сьогодні 13 тур Чемпіонату України з футболу. «Дніпро» на своєму полі обіграло сімферопольську «Таврію» 2:1. Причому два голи в матчі було забито з пенальті. «Дніпро»: Грицай 2, Шелаєв 36 (пен) -«Таврія»: Гоменюк 47 (пен). Завдяки цій перемозі дніпропетровці набрали 28 очок і знову відтіснили «Динамо» на третій рядок турнірної таблиці (нагадаємо у киян – 27 очок). «Сухим» миром розійшлися у Львові «Карпати» і «Арсенал» 0:0.

У харківському дербі сильнішим був «Металіст», який з рахунком 2:0 обіграв ФК Харків (з пенальті забив Обрадович 57 і на останніх секундах матчу Венанс Зезе замкнув подачу з кутового 90+3 ) і тепер з 26 очками дихає в потилицю динамівцям..