«Манчестер Юнайтед» зазнав втрати перед матчем з «Динамо»
19:13, 21 жовтня 2007Спорт
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Мінус Саа, плюс Відіч
Матч з київським «Динамо» в рамках групового етапу Ліги чемпіонів «Манчестер Юнайтед» вимушений буде провести без Луї Саа, який вже пропустив суботню гру з «Астон Віллою» (4:1).
Сербський захисник манкуніанців Неманья Відіч відновився після травми, одержаної в грі з «Віганом» (4:0) і полетить до Києва разом з партнерами по команді, повідомляє Спорт Сегодня
Нагадуємо, матч Динамо - МЮ відбудеться 23 жовтня у Києві на НСК "Олімпійський".
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