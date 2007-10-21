«Манчестер Юнайтед» зазнав втрати перед матчем з «Динамо»

Матч з київським «Динамо» в рамках групового етапу Ліги чемпіонів «Манчестер Юнайтед» вимушений буде провести без Луї Саа, який вже пропустив суботню гру з «Астон Віллою» (4:1).

Сербський захисник манкуніанців Неманья Відіч відновився після травми, одержаної в грі з «Віганом» (4:0) і полетить до Києва разом з партнерами по команді, повідомляє Спорт Сегодня

Нагадуємо, матч Динамо - МЮ відбудеться 23 жовтня у Києві на НСК "Олімпійський".