Бубка-молодший залишився живий і вважає, що йому пощастило
23:38, 28 листопада 2012Спорт
1287
Український тенісист Сергій Бубка-молодший вже встав на ноги після падіння з третього поверху в Парижі місяць тому.
25-річний син президента НОК Україна, уславленого рекордсмена і чемпіона Сергія Бубки, вже відвідує басейн і починає ходити.
Фізіотерапевта Джанлуку, з яким Бубка проводить щоденні 6-годинні заняття, тенісист називає "своїм чарівником".
На цю тему: Син Сергія Бубки випав з вікна третього поверху
"Обставини, які призвели до нещасного випадку, були дуже невдалі, але мені дуже пощастило... Пощастило, що я залишився живий і не отримав серйозних пошкоджень. Пощастило, що друзі одразу знайшли мене і відвезли до хорошої лікарні", - сказав Бубка.
Сергій Сергійович також дякує колегам і вболівальникам за підтримку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter