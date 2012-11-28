Бубка-молодший залишився живий і вважає, що йому пощастило

25-річний син президента НОК Україна, уславленого рекордсмена і чемпіона Сергія Бубки, вже відвідує басейн і починає ходити.

Фізіотерапевта Джанлуку, з яким Бубка проводить щоденні 6-годинні заняття, тенісист називає "своїм чарівником".

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"Обставини, які призвели до нещасного випадку, були дуже невдалі, але мені дуже пощастило... Пощастило, що я залишився живий і не отримав серйозних пошкоджень. Пощастило, що друзі одразу знайшли мене і відвезли до хорошої лікарні", - сказав Бубка.

Сергій Сергійович також дякує колегам і вболівальникам за підтримку.