Президент УЄФА не вірить в альтернативну Лігу чемпіонів

«Розмови про створення багатими клубами турніру, альтернативного Лізі чемпіонів, виникають постійно. Але мене це не хвилює. Не уявляю, як подібний турнір зможе функціонувати поза системою УЄФА.

Хто працюватиме суддями? На яких стадіонах вони збираються грати? Такий турнір буде цікавий глядачам? Я так не думаю», - наводить слова М.Платіні AFP.

Як раніше повідомлялося, президент УЄФА заявив, що нині обговорюється зміна формату Ліги чемпіонів і Ліги Європи, починаючи вже з 2015 року. Як варіантів - подвоєння кількості клубів в ЛЧ - з 32-х до 64-х - і, відповідно ... ліквідація колишнього Кубка кубків.

«Нині тривають консультації, щоб визначити форму клубних європейських турнірів на 2015-2018 рр.., - цитує М.Платіні Eurosport. - Обговорюються різні варіанти, рішення буде прийнято в 2014-му, а на даний момент ще нічого не визначено».