Сабо: через ”Закарпаття” ми готувалися до ”Манчестер Юнайтед”

Після матчу 13-го туру чемпіонату України "Динамо" - "Закарпаття" (1:0) тренер киян Йожеф Сабо сказав: "Команду доводилося збирати "по частинах". Один прилетів з Марокко, інший з Узбекистану... Решті гравців, що залишилися в Києві, дали хороші навантаження. В цілому, через "Закарпаття" ми готувалися до "Манчестер Юнайтед". Виграли, і це добре. Створили багато моментів, але немає реалізації. Це говорять усі тренери, повторюю це і я. Але ми команда "Динамо" і якщо є виходи один на один, хоч би через раз їх потрібно використовувати. Могли випадково пропустити. Тепер дивимося на 23-тє число"

На питання про готовність до ігор Діакате і Бангури тренер відповів: "Звичайно, на 100% вони ще не готові. Але їх бажання мене радує. Ми спеціально хлопців сьогодні випустили, щоб вони спробували свої сили. А Клеберу і Бангура дали зіграти по тайму. Хотілося подивитися, хто з них кращий, активніший. Дали відпочити Гавранчичу, Гіоане, Гусєву. Щоб вони були свіжішими у вівторок. Все-таки наші гравці одержали хороше навантаження. У "Динамо" кожен третій-четвертий день ігри. Поки ми до цього не звикли"

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