В українського легкоатлета можуть забрати «золото» афінської Олімпіади

Як пише газета «Спорт-Экспресс в Украине», у допінг-пробах п'яти медалістів Ігор в Афінах у результаті повторної перевірки виявили анаболічний стероїд.

Спочатку прізвища спортсменів не називалися, проте було відомо, що один із них представляв на Олімпіаді Україну. Вчора телекомпанія ARD назвала імена підозрюваних, і серед них дійсно опинився наш співвітчизник – олімпійський чемпіон у штовханні ядра Юрій Білоног.

У прес-службі НОК газету запевнили, що жодної офіційній інформації з цього приводу від Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) або Міжнародного олімпійського комітету не надходило. Спроби ж додзвонитися до самого Ю.Білонога успіхом не увінчалися.

Всього в Афінах було взято 3667 допінг-проб. Повторній перевірці в останні тижні до завершення восьмирічного терміну зберігання, тобто 29 серпня 2012 року, піддалися 110, і п'ять з них дали позитивний результат.

Крім Ю.Білонога, заборонений препарат виявили у двох представників Білорусі – віце-чемпіона Ігор у метанні молота Івана Тихона і володарки бронзи дискоболки Ірини Ятченко, а також у двох бронзових призерів у складі збірної Росії – важкоатлета Олега Перепеченова і легкоатлетки Світлани Кривелєвої – колеги Ю.Білонога з сектору для штовхання ядра.

Слухання у цій справі за участю його безпосередніх фігурантів мають відбутися в перших числах грудня, повідомив Associated Press голова медичної комісії МОК Арне Люнгквіст.

Ю.Білоног, якому 9 березня виповнилося 38 років, завершив спортивну кар'єру після Олімпіади в Пекіні, де посів шосте місце. У разі дискваліфікації українця американець Адам Нельсон одержить золото, данець Йоахім Олсен – срібло, а іспанець Мануель Мартінез – бронзу Ігор в Афінах.