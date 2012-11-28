На посаду головного тренера збірної України з'явився новий претендент

Після того, як у Федерації зірвалися варіанти з Андрієм Шевченком і Харрі Реднаппом, основним кандидатом на посаду наставника української національної команди нібито став відомий італійський фахівець Марчелло Ліппі, який нині очолює китайський клуб «Гуанчжоу Евер-гранд».

Однак, крім того, як повідомляє газета «КОМАНДА» з посиланням на неофіційні джерела інформації, на пост головного тренера збірної України також пророкують шведа Свена-Йорана Ерікссона, який зараз працює в Таїланді технічним директором місцевого футбольного клубу «Теро Саса», передає Dynamo.kiev.ua.