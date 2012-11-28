Про це повідомляє офіційний сайт УЕФА.

Таким чином, бразильський нападаючий не допоможе "Шахтарю" у поєдинку шостого туру групового етапу проти італійського "Ювентуса". Крім цього Л.Адріано присвятить один день участі в одній з суспільних футбольних програм.

Л.Адріано звинувачують у порушенні статті 5 дисциплінарного статуту УЕФА – "Принципи поведінки".

Як повідомляв УНІАН, під час матчу проти команди «Нордшелланд» 20 листопада Л.Адріано підхопив м'яч, який його партнер по команді Вілліан повернув данській команді після зупинки гри у зв'язку з травмою гравця «Нордшелланда», «обіграв» двох захисників і воротаря, які не вступали в боротьбу, і «забив» м'яч у порожні ворота данців. Нападника «Шахтаря» Адріано дискваліфікували на один матч Ця витівка «донецького» бразильця викликав чимало критичних оцінок фахівців і обурення футбольної Європи, після чого УЕФА розпочав дисциплінарне розслідування вчинку форварда.

Тільки після цього Л.Адріано вибачився перед уболівальниками і УЕФА за інцидент, що стався, хоча під час гри і після неї не висловлював ані найменшого жалю з цього приводу.

Він сказав, що «не побачив початку моменту, тому що стояв спиною до м'яча і обличчям до воріт супротивника, перебував у зоні атаки і не помітив, що сталося на нашій половині поля». «Я був дуже сконцентрований на грі, і коли м'яч впав поряд, а захисники не проявляли жодної ініціативи, підхопив м'яч, обіграв воротаря і забив гол. Адже я нападаючий, - пояснив А.Адріано, - Пізніше, проаналізувавши відео моменту і переговоривши з своїми партнерами, я зрозумів, що сталося. У мене абсолютно змінилася думка про епізод».

Форвард додав: «Дуже жалкую про те, що сталося, прошу пробачення в усіх уболівальників і УЕФА. Нічого подібного ніколи раніше зі мною не траплялося, я завжди поважав, поважаю і поважатиму правила Fair Play. Ще раз вибачаюся і обіцяю, що подібне більше ніколи не повториться, – я буду більш сконцентрованим, уважним на полі і дотримуватимуся правил чесної гри».

Президент «Шахтаря» Рінат Ахметов у свою чергу заявив, що «глибоко розчарований» цим інцидентом.

«Будучи президентом ФК «Шахтар», я хотів би публічно заявити, що кожний, хто має відношення до діяльності нашого клубу, сьогодні глибоко розчарований у зв'язку з інцидентом, подією на матчі Ліги чемпіонів між «Шахтарем» і «Нордшелландом», що стався у вівторок, 20 листопада, - відзначив Р.Ахметов. - У клубі ми твердо переконані, що принципи Fair Play – це фундаментальні засади футболу, і те, що сталося, є неприпустимим вчинком з боку футболіста нашої команди».

При цьому він додав, що «особисто провів зустріч з гравцями, обговорив, як важливо бути правильним прикладом для юних футболістів, уболівальників «Шахтаря» і для футболу в цілому, і заручився розумінням гравців того, що нічого подібного в майбутньому більше не повториться».

Він пообіцяв, що клуб прийме і виконає будь-яке рішення, яке винесе УЕФА стосовно Л.Адріано.