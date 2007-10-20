Результати 13-го туру Чемпіонату України з футболу

Закінчилися сьогоднішні матчі 13-го туру Чемпіонату України з футболу:

Кривбас - Шахтар 1:0 (Мотуз 81)

Нафтовик-Укрнафта - Зоря 0:0

Металург (З) - Чорноморець 0:2 (Шищенко 70, Васкес 84)

Динамо - Закарпаття 1:0 (Рінкон 60)

Нагадаємо, що вчора Металург (Д) і Ворскла провели час на полі, на забиваючи голів.

Тепер у Шахтаря 34 очки, Динамо - 27, Дніпра - 25, Металіста - 23, Чорноморця - 20, Таврії - 17, Кривбасу та Металурга (Д) - по 16, Металурга (З) - 15, Арсенала, Зорі, Ворскли - по 14, ФК Харків і Закарпаття - по 13, Карпат - 12, Нафтовика - 6.

Завтра грають Дніпро - Таврія, Карпати - Арсенал, ФК Харків - Металіст