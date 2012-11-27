Суд навів докази того, що Павличенки насправді вбили суддю Зубкова

У суді УНІАН нагадали, що Павличенки були визнані винними у вбивстві судді, але наразі вирок ще не набрав законної сили, оскільки станом на 26.11.2012 року кримінальна справа відносно Павличенка С.Д. та Павличенка Д.О. перебуває в провадженні Апеляційного суду м. Києва.

Як йдеться у повідомленні суду, в ході розгляду справи було встановлено, що вина Павличенка С.Д. та Павличенка Д.О. у вчиненні інкримінованих їм злочинів в повній мірі доведена зібраними та дослідженими судом доказами, зокрема:

- даними протоколу огляду місця події та висновку експерта, згідно яких на кросівках, вилучених під час огляду місця події, які використовували злочинці, виявлено присутність генетичних ознак крові Павличенка Д.О. та Павличенка С.Д.;

- даними протоколу огляду місця події та висновку експерта, відповідно до яких клітини з ядрами, виявлені на медичній масці та в’язаній шапці, що були вилучені в ході огляду місця події, яку принесли із собою злочинці, належать Павличенку Д.О.;

- даними протоколу огляду місця події та 2-х висновків експертів, відповідно до яких на підлокітниках та каркасі інвалідного візка, який привіз Павличенко Д.О. до місця вчинення злочину, виявлено 4 сліди пальців рук, виявлених та вилучених в день вчинення злочину, які залишені Павличенком Д.О.;

- даними протоколу огляду місця події та висновку експерта, згідно яких на картонній коробці, вилученій в ході огляду місця події, яка була поміщена в інвалідний візок, виявлено слід пальця руки, залишений Павліченком Д.О.;

- даними протоколу огляду місця події та висновку експерта, відповідно до яких пошкодження, виявлені на штанині спортивних штанин, що були вилучені під час огляду місця події та належать Павличенку С.Д., та пошкодження, виявлені на тілі Павличенка С.Д., співпадають за своєю локалізацією, а характер їх вчинення, вказаний Павліченком С.Д. під час судового слідства, також підтверджено експертом; крім того, на спортивних штанах, вилучених під час огляду місця події, знайдено сліди крові Павличенка С.Д.;

- відповідно до протоколів огляду місця події та висновку експерта, вилучені 1 куля з місця вчинення злочину, 2 кулі з трупа Зубкова С.М., 10 куль із автомобіля належного Павличенку Д.О., однакові між собою за якісним елементним складом;

Крім того, «під час досудового слідства Павличенко С.Д. за участю захисника давав покази, згідно яких він в повній мірі визнавав свою вину та вину свого батька Павличенка Д.О. у вчиненні вбивства судді Зубкова С.О., розповідав детально про всі обставини підготовки та вчинення даного злочину, під час проведення відтворення обстановки і обставин події за його участю на місці у присутності захисника, понятих та експерта показував та вказував, яким чином відбувались події 21.03.2011 року за участю його та батька. Павличенко С.Д. в суді також показав про те, що слідчий при наданні ним та підписанні протоколів із визнавальними показами тиск на нього не чинив».

Незабаром УНІАН матиме в розпорядженні повний текст рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 25 листопада в Києві проходила акція протесту на підтримку Дмитра та Сергія Павличенків, засуджених за вбивство судді Шевченківського райсуду Сергія Зубкова. В київському парку імені Шевченка зібралося близько 3000 осіб, які називають вирок Павличенкам несправедливим. Акцію організували фанати київського "Динамо".

2 жовтня 2012 року 47-річний киянин Дмитро Павличенко та його 19-річний син Сергій були засуджені за вбивство судді Шевченківського райсуду Києва Сергія Зубкова відповідно до довічного ув'язнення та 13 років тюрми.