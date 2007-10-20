Результати 10-го туру англійської Прем`єр-ліги

Закінчилися 8 матчів 10-го туру англійської Прем`єр-ліги

Евертон - Ліверпуль 1:2 (Хююпя 38, автогол, Кюйт 54, 90 пен.)

Блекберн - Рідинг 4:2 (МакКарті 17, 82 пен. Санта Круз 22, Керимоглу 31 - Дойл 80, 90)

Арсенал - Болтон 2:0 (Туре 68, Росицькі 80)

Фулхем - Дербі 0:0

Челсі - Міддлсбро 2:0 (Дрогба 7, Алекс 57; Шевченко вийшов на заміну Дрогба на 85-й хвилині)

Віган - Портсмут 0:2 (Мваруварі 81, Джонсон 86)

М-Сіті - Бірмінгем 1:0 (Елано 36)

Астон Вілла - МЮ 1:4 (Агбонлахор 13 - Руні 36, 44, Фердінанд 45, Гіггз 75)

Тепер у лідера - Арсеналу - 25 очок, за ним два Манчестери, відповідно Ю (23) і С (22), у Ліверпуля - 19, Портсмут, Блекберн, Челсі - по 18, Ньюкасл і Астон Вілла - по 14, Евертон - 13, Вест Хем і Рідинг - по 10, у п`яти команд (Фулхем, Сандерленд, Бірмінгем, Віган, Міддслбро) - по 8, Тоттенхем - 7, Дербі - 6, Болтон - 5. По грі у запасі мають Арсенал, Ліверпуль, Блекберн, Астон Вілла, Сандерленд, Тоттенхем. По дві - у Ньюкасл і Вест Хем (з урахуванням завтрашньої).

А завтра грають Вест Хем і Сандерленд