Чемпіонат України з настільного тенісу пройде в приміщенні артилерійської бригади

Про це повідомила Житомирська ОДА

У Житомирській області 24 жовтня відбудеться Чемпіонат України з настільного тенісу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної державної адміністрації. Чемпіонат урочисто відкриється у Бердичеві, де і проходитиме у приміщенні 26-ї артилерійської бригади (вул. Червона гора).

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