Чемпіонат України з настільного тенісу пройде в приміщенні артилерійської бригади
14:22, 20 жовтня 2007Спорт
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Про це повідомила Житомирська ОДА
У Житомирській області 24 жовтня відбудеться Чемпіонат України з настільного тенісу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної державної адміністрації.
Чемпіонат урочисто відкриється у Бердичеві, де і проходитиме у приміщенні 26-ї артилерійської бригади (вул. Червона гора).
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