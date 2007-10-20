Чемпіонат України з настільного тенісу пройде в приміщенні артилерійської бригади

14:22, 20 жовтня 2007
Спорт
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Про це повідомила Житомирська ОДА 

У Житомирській області 24 жовтня відбудеться Чемпіонат України з настільного тенісу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної державної адміністрації.

Чемпіонат урочисто відкриється у Бердичеві, де і проходитиме у приміщенні 26-ї артилерійської бригади (вул. Червона гора).

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