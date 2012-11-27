Заради чемпіонату світу в Києві збудують веслувальний канал

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У зв’язку з цим до столиці України прибули представники Міжнародної федерації веслувального спорту FISA. Вони вивчать можливості проведення в місті міжнародних змагань, у тому числі чемпіонатів світу та Європи у 2015-2016 роках. Це стане можливим завдяки будівництву у Матвіївській протоці Дніпра сучасного європейського веслувального каналу на базі Київського водного стадіону, зазначили в КМДА.

Окрім Києва, на проведення чемпіонату претендують також Токіо, Стамбул та Мадрид. Змагання відбуватимуться протягом восьми днів і зберуть найкращих веслувальників світу, а також декілька тисяч іноземних вболівальників.

Представники FISA високо оцінили потенціал Києва та погодилися допомагати у будівництві каналу, глядацьких трибун, елінгів для зберігання човнів, судійсько-адміністративного корпусу, стартової зони, тренажерних залів та велодоріжок.

«Ми прагнемо, щоб місце, де б проводилися змагання та тренування, розташовувалося якомога ближче до центру міста. Адже тоді максимальна кількість вболівальників зможе долучитися до заходів. Саме такі умови може забезпечити Київ, і нам надзвичайно цікаво співпрацювати з вашим містом. Тим паче, що українська федерація завжди була дуже вагомим членом нашої міжнародної сім’ї, зважаючи на досягнення та професійний рівень ваших спортсменів», – наголосив генеральний секретар Міжнародної федерації веслувального спорту Мет Сміт.

У свою чергу голова КМДА Олександр Попов під час зустрічі з представниками FISA підкреслив, що Київ прагне створити таку інфраструктуру, яка б дозволила проводити міжнародні змагання.

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«Євро-2012 довело, що столиця України готова приймати змагання найвищого рівня. Нині ми готуємося до проведення чемпіонату світу з художньої гімнастики у 2014 році, Євробаскету-2015 і пишатимемося, якщо завоюємо право на проведення чемпіонату світу з академічної греблі», – наголосив він.

У КМДА також нагадали, що веслувальні види спорту в Києві активно розвиваються з 1950-х років. 32 столичні веслувальники в різний час ставали призерами Олімпійських ігор, 6 з яких підіймалися на найвищу сходинку п’єдесталу. Цього року на Оболоні (затока Наталка) за участю та під патронатом голови КМДА було відкрито першу чергу Київського водного стадіону, яка відповідає найсучаснішим європейським вимогам.