Газпром започаткує для "Зеніта" чемпіонат СНД

00:57, 27 листопада 2012
Спорт
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Голова “Газпрому” Олексій Міллер пропонує організувати чемпіонат СНД з футболу.

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Про це він сказав в інтерв'ю офіційному сайту ФК “Зеніт”, спонсором якого є “Газпром”.

“Дуже-дуже багато хто вважає, що ми могли б розігрувати чемпіонат СНД з футболу, і я також є переконаним прихильником цієї ідеї. Якщо настане час створювати новий чемпіонат, то ми діятимемо і робитимемо обдумані кроки тільки узгоджено з людьми, які підтримують мету, - створити чемпіонат з футболу країн Співдружності”, - сказав О.Міллер.

“Така розмова днями відбулася, так що відповідь позитивна - можливо, й гратимемо в іншому чемпіонаті», - додав він, відповідаючи на запитання, чи може «Зеніт» знятися з чемпіонату Росії.

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22 листопада контрольно-дисциплінарний комітет Російського футбольного союзу присудив “Зеніту” технічну поразку у матчі з московським “Динамо” після того, як з трибун уболівальників пітерської команди вилетіла петарда і потрапила прямо у воротаря москвичів Антона Шуніна і пошкодила йому рогівку. До винесення цього рішення представники петербурзького ФК неодноразово заявляли, що надмірно суворі дисциплінарні заходи змусять команду залишити чемпіонат Росії.

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