Газпром започаткує для "Зеніта" чемпіонат СНД

Про це він сказав в інтерв'ю офіційному сайту ФК “Зеніт”, спонсором якого є “Газпром”.

“Дуже-дуже багато хто вважає, що ми могли б розігрувати чемпіонат СНД з футболу, і я також є переконаним прихильником цієї ідеї. Якщо настане час створювати новий чемпіонат, то ми діятимемо і робитимемо обдумані кроки тільки узгоджено з людьми, які підтримують мету, - створити чемпіонат з футболу країн Співдружності”, - сказав О.Міллер.

“Така розмова днями відбулася, так що відповідь позитивна - можливо, й гратимемо в іншому чемпіонаті», - додав він, відповідаючи на запитання, чи може «Зеніт» знятися з чемпіонату Росії.

На цю тему: Під час матчу Зеніт - Динамо (Москва) петардою поранили воротар

22 листопада контрольно-дисциплінарний комітет Російського футбольного союзу присудив “Зеніту” технічну поразку у матчі з московським “Динамо” після того, як з трибун уболівальників пітерської команди вилетіла петарда і потрапила прямо у воротаря москвичів Антона Шуніна і пошкодила йому рогівку. До винесення цього рішення представники петербурзького ФК неодноразово заявляли, що надмірно суворі дисциплінарні заходи змусять команду залишити чемпіонат Росії.