Спортсмени Збройних Сил України отримали 17 медалей в Індії

Спортсмени Збройних Сил України на четвертих Всесвітніх військових іграх в індійському місті Хайдарабад вже отримали 17 медалей: 4 золотих, 4 срібних і 9 бронзових.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-службі Міністерства оборони України, нагороди здобуті в особистих та командних заліках з плавання, легкої атлетики, греко-римської боротьби та кульової стрільби.

Зокрема, сьогодні спортсмени Збройних Сил України вибороли ще три золоті медалі. Сергій БРЕУС переміг на 50-метрівці батерфляєм, Вікторія ПАЛАМАР - у стрибках у висоту, Євгенія СНІГУР на 100-метрівці з бар’єрами.

*** Всесвітні спортивні ірги серед військовослужбовців проходять раз на чотири роки під егідою Міжнародної Ради військового спорту, до якої входять 129 країн, котра була створена у 1947 році. Щорічно вона проводить чемпіонати світу серед військовослужбовців з 24-х видів спорту.

У цьогорічних іграх беруть участь спортсмени збройних сил зі 101 країни та ще 5 спостерігачів з інших країн. Серед 3 тис. 227 спортсменів, з них 734 – жінок, розігрується 1078 медалей.

До цьогорічної програми ігор увійшло 14 видів спорту. Змагання з військового п’ятиборcтва, легкої атлетики, плавання, стрибків у воду, кульової стрільби, дзюдо, боксу, стрибків з парашуту, гандболу, волейболу та футболу проходять у Хайдерабаді, а з парусного спорту та триатлону – у Мумбаї.