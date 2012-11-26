ЗМІ: ФФУ пропонує Марчелло Ліппі очолити українську збірну
11:56, 26 листопада 2012Спорт
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Керівництво вітчизняної ФФУ почало переговори з Марчелло Ліппі з пропозицією очолити національну збірну України.
Марчелло Ліппі зараз працює в Китаї
Про це повідомляє джерело Sport.ua у Федерації футболу України.
За інформацією видання, Анатолій Коньков і його помічники після відмови взяти команду Харрі Реднаппом пропрацювали ще декілька варіантів з кандидатурою і екс-наставник збірної Італії, під керівництвом якого вона завоювала чемпіонство на ЧС-2006 в Німеччині, здався найкращим варіантом із запропонованих.
У даний момент головною проблемою керівництва ФФУ, за словами джерела, є діючий контракт Ліппі з китайським клубом «Гуанчжоу Евергранд», якого італійський фахівець встиг зробити чемпіоном і володарем Кубка країни.
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