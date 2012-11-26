ЗМІ: ФФУ пропонує Марчелло Ліппі очолити українську збірну

Про це повідомляє джерело Sport.ua у Федерації футболу України.

За інформацією видання, Анатолій Коньков і його помічники після відмови взяти команду Харрі Реднаппом пропрацювали ще декілька варіантів з кандидатурою і екс-наставник збірної Італії, під керівництвом якого вона завоювала чемпіонство на ЧС-2006 в Німеччині, здався найкращим варіантом із запропонованих.

У даний момент головною проблемою керівництва ФФУ, за словами джерела, є діючий контракт Ліппі з китайським клубом «Гуанчжоу Евергранд», якого італійський фахівець встиг зробити чемпіоном і володарем Кубка країни.