Бразильські вболівальники придумали ім'я талісману ЧС-2014
10:20, 26 листопада 2012Спорт
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FIFA оголосила ім'я талісмана чемпіонату світу-2014, який пройде в Бразилії.
Бронесносця назвали Фулеко: футбол + екологія, фото FIFA.com
За підсумками голосування, яке тривало три місяці, бразильські уболівальники віддали свій вибір на користь Фулеко - 1,7 млн. голосів (понад 48%), пише korrespondent.net.
За інші імена проголосували так: Зузека - 31%, а Аміжубі - 21%.
Ім'я Фулеко являє собою поєднання слів "футбол" і "екологія", оскільки одним з найважливіших завдань ЧС-2014 стане залучення уваги світової громадськості до екологічних проблем.
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