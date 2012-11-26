Суркіс шукає, хто б забрав «манекена»-Мілевського

Суркіс підтвердив, що в "Динамо" не затримається Мілош Нінкович, у якого закінчується термін контракту.

"У Нінковича через півроку закінчується контракт, а у старт він не потрапляє. Ми йому дуже вдячні за ті роки, які він провів у «Динамо», в які він грав і допомагав команді. Зараз йому треба знайти новий клуб. Думаю, що у нас вийде знайти таку команду, щоб він був задоволений і з фінансової точки зору, і з ігрової. Він ще чотири роки може спокійно пограти на хорошому рівні", - сказав президент "Динамо", якого цитує dynamomania.com.

"Це не тільки Нінковича стосується, але й інших. Олег Володимирович зробить висновки, а після четвертого грудня ми будемо сідати і розмовляти з цього приводу", - додав Суркіс.

Серед ймовірних кандидатів на прощання з "Динамо" Ігор Суркіс назвав також Богуша, Юссуфа і Каддурі.

"Мілевському будемо шукати нову команду. Сподіваємося, що у нас це вийде. Може, хтось захоче його купити. Ми його відпустимо - немає питань. Нам потрібні гравці, які будуть сидіти на лаві запасних, щоб підсилювати гру команди, а не просто сидіти як манекени. Можете вважати, що Мілевський офіційно виставлений на трансфер", - заявив Суркіс.

"Була б моя воля, то я, можливо, прибрав би не чотирьох або п'ятьох футболістів, а десятьох. У нас ще й «Динамо-2» у складному стані. Когось переведемо туди, нехай допомагають, удосконалюють свою майстерність. За щось-то вони ж повинні зарплату отримувати!", - підсумував президент "Динамо".