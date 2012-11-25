Київське дербі виграло Динамо

Сьогодні відбулися 2 матчі 17-го туру Чемпіонату України з футболу. Львів’яни вдруге в сезоні не змогли здолати маріупольців. У київському дербі сильнішими були підопічні Блохіна.

Динамо – Арсенал 4:0 (Хачеріді 40, Ідейє 44, 91, Гусєв 88)

Іллічівець – Карпати 2:0 (Фомін 19, Федотов 92)

Нагадаємо, раніше зіграли:

Зоря – Металург Д 1:2 (Худзік 13 – Нельсон 78, Ігнатьєвич 91 авт.)

Шахтар – Говерла 5:1 (Ілсіньйо 5, Віліан 13, Мхітарян 17, Коста 62, Девіч 80 – Ле таллек 45)

Ворскла – Волинь 0:1 (Савіч 75)

Чорноморець – Кривбас 2:0 (Бобко 68, Діденко 77)

Тур закінчиться завтра матчами за участю двох команд, які у четвер забезпечили собі вихід до плей-офф Ліги Європи:

Металіст – Таврія

Дніпро – Металург З