Київське дербі виграло Динамо
Більш ніж упевнено підопічні Блохіна виграли київське дербі проти Арсенала.
Сьогодні відбулися 2 матчі 17-го туру Чемпіонату України з футболу. Львів’яни вдруге в сезоні не змогли здолати маріупольців. У київському дербі сильнішими були підопічні Блохіна.
Динамо – Арсенал 4:0 (Хачеріді 40, Ідейє 44, 91, Гусєв 88)
Іллічівець – Карпати 2:0 (Фомін 19, Федотов 92)
Нагадаємо, раніше зіграли:
Зоря – Металург Д 1:2 (Худзік 13 – Нельсон 78, Ігнатьєвич 91 авт.)
Шахтар – Говерла 5:1 (Ілсіньйо 5, Віліан 13, Мхітарян 17, Коста 62, Девіч 80 – Ле таллек 45)
Ворскла – Волинь 0:1 (Савіч 75)
Чорноморець – Кривбас 2:0 (Бобко 68, Діденко 77)
Тур закінчиться завтра матчами за участю двох команд, які у четвер забезпечили собі вихід до плей-офф Ліги Європи:
Металіст – Таврія
Дніпро – Металург З