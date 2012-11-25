Ахметов назвав «неприпустимим» вчинок Адріано у грі з Нордшелландом

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Шахтар», про це Р.Ахметов заявив, коментуючи факт того, що УЄФА почав дисциплінарне розслідування вчинку форварда «Шахтаря» Луїса Адріано в ході матчу в Копенгагені.

«Будучи президентом ФК «Шахтар», я хотів би публічно заявити, що кожен, хто має відношення до діяльності нашого клубу, сьогодні глибоко розчарований у зв'язку з інцидентом, що стався на матчі Ліги чемпіонів між «Шахтарем» і «Нордшелландом», який відбувся у вівторок, 20 листопада, - зазначив Р.Ахметов. - У клубі ми твердо переконані, що принципи Fair Play – це фундаментальні засади футболу, й те, що сталося є неприпустимим вчинком із боку футболіста нашої команди».

При цьому він додав, що «особисто провів зустріч із гравцями, обговорив, як важливо бути правильним прикладом для юних футболістів, вболівальників «Шахтаря» і для футболу загалом, і заручився розумінням гравців того, що нічого подібного в майбутньому більше не повториться».

«Ми приймемо й виконаємо будь-яке рішення, яке винесе УЄФА стосовно нашого футболіста», - підкреслив Р.Ахметов.

Як повідомляв УНІАН, форвард «Шахтаря» Л.Адріано вибачився перед усіма уболівальниками і УЄФА за інцидент, що стався 20 листопада в матчі Ліги чемпіонів і пообіцяв дотримуватися правил чесної гри.

Л.Адріано сказав, що «не побачив початку моменту, оскільки стояв спиною до м'яча і обличчям до воріт супротивника, перебував у зоні атаки й не помітив, що відбулося на нашій половині поля». «Я був дуже сконцентрований на грі і, коли м'яч впав поряд, а захисники не проявляли ніякої ініціативи, підхопив м'яча, обіграв воротаря й забив гол – адже я нападаючий, - пояснив Л.Адріано. - Пізніше, проаналізувавши відео моменту й переговоривши зі своїми партнерами, я зрозумів, що відбулося, в мене абсолютно змінилася думка про епізод».

Футболіст додав: «Дуже шкодую про те, що сталося, прошу вибачення в усіх уболівальників і УЄФА. Нічого подібного ніколи раніше зі мною не відбувалося, я завжди поважав, поважаю й поважатиму правила Fair Play. Ще раз вибачаюся й обіцяю, що подібне більше ніколи не повториться – я буду більш сконцентрованим, уважним на полі й дотримуватимуся правил чесної гри».

У повідомленні на сайті УЄФА, йдеться, що в провину Л.Адріано ставиться порушення статті 5 дисциплінарного статуту УЄФА – «Принципи поведінки».

Контрольно-дисциплінарна інстанція УЄФА розгляне справу у вівторок, 27 листопада.