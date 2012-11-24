Результати матчів 17-го туру Чемпіонату України з футболу

У розпалі черговий тур української Прем'єр-ліги.

Сьогодні відбулися 3 матчі 17-го туру Чемпіонату України з футболу. Зоря – Металург Д 1:2 (Худзік 13 – Нельсон 78, Ігнатьєвич 91 авт.) Шахтар – Говерла 5:1 (Ілсіньйо 5, Віліан 13, Мхітарян 17, Коста 62, Девіч 80 – Ле таллек 45) Ворскла – Волинь 0:1 (Савіч 75) Учора відбувся один поєдинок Чорноморець – Кривбас 2:0 (Бобко 68, Діденко 77) Завтра гратимуть: Іллічівець – Карпати Динамо – Арсенал Тур закінчиться у понеділок матчами за участю двох команд, які цього тижня забезпечили собі вихід до плей-офф Ліги Європи: Металіст – Таврія Дніпро – Металург З

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter