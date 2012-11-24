Результати матчів 17-го туру Чемпіонату України з футболу

20:22, 24 листопада 2012
Спорт
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У розпалі черговий тур української Прем'єр-ліги.

Шахтар здобув восьму перемогу з великим рахунком у нинішній першості, фото shakhtar.com

Сьогодні відбулися 3 матчі 17-го туру Чемпіонату України з футболу.

Зоря – Металург Д 1:2 (Худзік 13 – Нельсон 78, Ігнатьєвич 91 авт.)

Шахтар – Говерла 5:1 (Ілсіньйо 5, Віліан 13, Мхітарян 17, Коста 62, Девіч 80 – Ле таллек 45)

Ворскла – Волинь 0:1 (Савіч 75)

Учора відбувся один поєдинок

Чорноморець – Кривбас 2:0 (Бобко 68, Діденко 77)

Завтра гратимуть:

Іллічівець – Карпати

Динамо – Арсенал

Тур закінчиться у понеділок матчами за участю двох команд, які цього тижня забезпечили собі вихід до плей-офф Ліги Європи:

Металіст – Таврія

Дніпро – Металург З

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