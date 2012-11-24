Результати матчів 17-го туру Чемпіонату України з футболу
20:22, 24 листопада 2012Спорт
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У розпалі черговий тур української Прем'єр-ліги.
Шахтар здобув восьму перемогу з великим рахунком у нинішній першості, фото shakhtar.com
Сьогодні відбулися 3 матчі 17-го туру Чемпіонату України з футболу.
Зоря – Металург Д 1:2 (Худзік 13 – Нельсон 78, Ігнатьєвич 91 авт.)
Шахтар – Говерла 5:1 (Ілсіньйо 5, Віліан 13, Мхітарян 17, Коста 62, Девіч 80 – Ле таллек 45)
Ворскла – Волинь 0:1 (Савіч 75)
Учора відбувся один поєдинок
Чорноморець – Кривбас 2:0 (Бобко 68, Діденко 77)
Завтра гратимуть:
Іллічівець – Карпати
Тур закінчиться у понеділок матчами за участю двох команд, які цього тижня забезпечили собі вихід до плей-офф Ліги Європи:
Металіст – Таврія
Дніпро – Металург З
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