Реднапп відмовився очолити збірну України

Екс-тренер "Тоттенхема" відмовив ФФУ.

Екс-наставник "Тоттенхема" Харрі Реднапп очолив "Куїнз Парк Рейнджерс". Про це повідомив офіційний сайт клубу. Контракт розрахований на два з половиною роки. Нагадаємо, що раніше розглядалася можливість очолення Реднаппом збірної України. Тренер навіть провів із ФФУ переговори. Чемпіон

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter