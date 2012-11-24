Реднапп відмовився очолити збірну України
14:20, 24 листопада 2012Спорт
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Екс-тренер "Тоттенхема" відмовив ФФУ.
Харрі Реднапп залишиться в Англії. Фото http://time-football.com
Екс-наставник "Тоттенхема" Харрі Реднапп очолив "Куїнз Парк Рейнджерс".
Про це повідомив офіційний сайт клубу.
Контракт розрахований на два з половиною роки.
Нагадаємо, що раніше розглядалася можливість очолення Реднаппом збірної України. Тренер навіть провів із ФФУ переговори.
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