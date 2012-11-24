Блохін хоче, щоб динамівські легіонери вчили мову

"Після закінчення тренування (у п'ятницю) більшість футболістів роз'їхалися по домівках, а деякі з них залишилися на базі. Браун Ідеї, Тайє Тайво, Лукман Аруна, Адмир Мехмеді, Данило Сілва й інші зібралися в навчальному класі на урок нашої мови. Таке побажання Олега Блохіна - в команді всі повинні розуміти установку тренера, мінімізувавши вплив перекладача", - повідомляє прес-служба столичного клубу (не уточнюючи, про яку мову йдеться).

У середу Блохін повернувся на тренерську лаву "Динамо" на матч проти ПСЖ у Лізі чемпіонів, остаточно відновившись після перенесеної 6 жовтня операції.

У неділю, перебуваючи на третьому місці в чемпіонаті України, "Динамо" зіграє на НСК "Олімпійський" проти київського "Арсеналу" в матчі 17 туру.

ICTV