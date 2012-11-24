Блохін хоче, щоб динамівські легіонери вчили мову
Керманич київського "Динамо" Олег Блохін ініціює уроки мови для іноземних футболістів команди, щоб вони розуміли його установки без перекладача.
"Після закінчення тренування (у п'ятницю) більшість футболістів роз'їхалися по домівках, а деякі з них залишилися на базі. Браун Ідеї, Тайє Тайво, Лукман Аруна, Адмир Мехмеді, Данило Сілва й інші зібралися в навчальному класі на урок нашої мови. Таке побажання Олега Блохіна - в команді всі повинні розуміти установку тренера, мінімізувавши вплив перекладача", - повідомляє прес-служба столичного клубу (не уточнюючи, про яку мову йдеться).
У середу Блохін повернувся на тренерську лаву "Динамо" на матч проти ПСЖ у Лізі чемпіонів, остаточно відновившись після перенесеної 6 жовтня операції.
У неділю, перебуваючи на третьому місці в чемпіонаті України, "Динамо" зіграє на НСК "Олімпійський" проти київського "Арсеналу" в матчі 17 туру.