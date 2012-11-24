Через "київське дербі" можуть закритися три станції метро
00:35, 24 листопада 2012Спорт
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Київський метрополітен через проведення футбольного матчу на НСК «Олімпійський» 25 листопада тимчасово змінить графік роботи.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Так, 25 листопада з 16:00 до 17:00 станція «Олімпійська» буде зачинена для пасажирів на вхід та вихід, а станція «Палац спорту» – на вихід. Це пов’язано з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Арсенал» (Київ).
На час закриття поїзди слідуватимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки.
У Київському метрополітені не виключають, що якщо після закінчення футбольного матчу пасажиропотік перевищуватиме перевізну спроможність, можуть також бути закриті на вхід станції «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».
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