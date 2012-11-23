Українська команда візьме участь у цьогорічному ралі Дакар

ро це лідер і перший пілот команди SIXT UKRAINE Вадим Нестерчук повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Є дуже багато плюсів, які, я вважаю, йдуть на користь нашій команді. Це неодноразовий фініш на «Дакарі», неодноразові виступи. Для «Дакара» це дуже важливо. Ми фактично повністю знаємо всю трасу, знаємо, що нас чекає, і думаю, що ми готові до цього. На руку нам гратиме інтенсивний сезон, який ми провели цього року», - сказав В.Нестерчук.

Він також повідомив, що перед відправленням на трансконтинентальний марафон «Дакар-2013» єдиний екіпаж - представник України команда SIXT UKRAINE переживає цілу низку неприємних подій. Зокрема, за тиждень до виїзду до Перу на тренуванні в Олешківських пісках гоночний автомобіль потрапив в аварію й екіпаж постраждав.

Крім того, штурман, який проїхав із командою SIXT UKRAINE «Дакар-2012» і ралі на Кубок Світу - Лоран Ліхтлейхтер - із різних причин не братиме участі в «Дакарі-2013». Проте вже сьогодні техніка, яка братиме участь у ралі, відправляється з Франції до Південної Америки.

В.Нестерчук зазначив, що старт перегонів намічено на 5 січня в столиці Перу - Лімі, де минулого року фінішував знаменитий ралі-марафон. За його словами, маршрут 2013-го року буде дуже цікавим і водночас дуже важким - піщані дюни й важкі ділянки організатори обіцяють уже в перші дні перегонів. З Перу гонщики пройдуть до Аргентини, а потім у Чилі, де вони проходитимуть найсухішу пустелю в світі - Атакаму.

Традиційно, впродовж ралі буде один день відпочинку, після якого потрібно буде подолати найважчі ділянки на території Чилі. Фініш ралі - 20 січня в Сантьяго.

За словами В.Нестерчука, українська команда ретельно підготувалася до «Дакар-2013». Зокрема, посилено склад механіків, проведено необхідні тренування й тести автомобіля команди. Команда в січневих перегонах ставить перед собою мету потрапити в «ТОП-10» абсолютного заліку.

На думку В.Нестерчука, SIXT UKRAINE доб'ється цієї мети.

«У нас був дуже насичений сезон - ми проїхали 13 перегонів і перебуваємо в хорошій формі, у нас новий двигун - це хороша перевага в цих перегонах, і, звичайно ж, головний козир - наш досвід. Ми добре знаємо місцевість, де проходитимуть спецділянки. Ми готові боротися», - підкреслив В.Нестерчук.

Він зазначив, що досвід української команди підтверджено успішним завершенням Кубка Світу з ралі-рейдів. Підбиваючи підсумки 2012 року, команда SIXT UKRAINE зайняла третє місце, а сам В.Нестерчук увійшов до ТОП-5 кращих пілотів світу в категорії Т2.

*** Ралі «Дакар-2013» - 34-е змагання трансконтинентального марафону, яке п'ятий раз поспіль пройде в Південній Америці. Учасники стартують у столиці Перу, й після 15 етапів в Аргентині, Перу та Чилі фінішують у чилійській столиці. Всього в «Дакар-2013» візьмуть участь 460 учасників.