Суркіс: розмова з Блохіним буде серйозна

Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс не бачить причин для занепокоєння російських уболівальників у зв`язку зі швидким входженням Польщі в Шенгенську зону, що ускладнить відвідини ними матчів Євро-2012. "Жодних проблем для відвідин росіянами України я не бачу. А що стосується Польщі, то я вважаю, по аналогії з практикою проведення Олімпійських ігор, найнадійнішим пропуском через кордони служитиме квиток на футбольні матчі першості континенту. Його володареві не будуть потрібні додаткові дозволи консульських організацій", - сказав він.

Суркіс торкнувся болючої теми будівництва торгового центру перед головною ареною країни, яке може позбавити Київ права проведення фіналу Євро-2012. Він переконаний, що недобудовану гігантську споруду перед НСК "Олімпійський" буде знесено. Що ж до подальших перспектив в збірній України її наставника Олега Блохіна шеф ФФУ повідомив, що вони будуть визначені вже після завершення відбіркового циклу Євро-2008. "Розмова з Блохіним буде. Серйозна... Блохін одного разу вже озвучив свій намір піти. Дограємо цикл, тоді і повернемося до цієї теми", — резюмував Суркіс в інтерв`ю тижневику "Футбол".

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